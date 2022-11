Almeirim é um exemplo na transferência de competências na educação

O município de Almeirim foi elogiado pelo primeiro-ministro pela requalificação das escolas e pela aposta na educação considerando o concelho um exemplo no processo de transferência de competências do Estado nesta área. A câmara tem investido avultadas fatias do seu orçamento na modernização das escolas e prepara-se para intervir na escola dos segundo e terceiro ciclos de Fazendas de Almeirim.

Almeirim foi apontada pelo primeiro-ministro como um exemplo na delegação de competências do Estado na área da Educação ou não fossem os investimentos que a câmara tem feito à conta do seu orçamento e de fundos comunitários no parque escolar. O elogio foi feito na inauguração da requalificação da Escola de Benfica do Ribatejo. Neste momento falta apenas uma escola do primeiro ciclo, a P3 ou também conhecida por Escola Canto do Jardim, ser intervencionada para fechar a aposta na melhoria das condições. Mas a autarquia não se fica por este grau de ensino e vai no próximo mês avançar com o processo de requalificação da EB 2/3 de Fazendas de Almeirim.

O ministro da Educação, que passou o tempo a interagir com as crianças da escola, também destacou o papel da Câmara de Almeirim dizendo que o concelho tem sido exemplar na transição digital. Tiago Brandão Rodrigues considera que o município é a “prova viva que a descentralização vale a pena”. O primeiro-ministro, António Costa, considera que Almeirim tem um projecto educativo mais próximo das pessoas e das crianças salientando que isso dá um sinal de confiança para os municípios que em Abril vão assumir a descentralização de competências nesta área.

Para António Costa a passagem de responsabilidades para os municípios cria uma maior proximidade na resolução dos problemas. “Um presidente de câmara está sempre mais à mão que um ministro”, disse. O presidente do município salientou que a escola pública é fundamental para o desenvolvimento e para atingir uma comunidade mais justa e solidária, pelo que, reforçou, o investimento na melhoria das escolas faz todo o sentido.

A escola, com uma arquitectura do tempo do Estado Novo, está mais moderna e dotada de equipamentos tecnológicos, tendo também a componente de jardim-de-infância. Destaca-se ainda por ter um pátio com zonas de terra e caixas de areia para as crianças brincarem, num modelo que tinha sido abandonado no país, mas que a câmara entendeu ser importante e que já tinha feito na requalificação da Escola Moinho de Vento, na cidade.