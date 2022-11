Arrancou obra na Escola Básica de Alhandra

Arrancaram este mês as obras de requalificação, ampliação e remodelação da Escola Básica nº2 de Alhandra, também conhecida na comunidade como a “Escola das Meninas”. A obra, da responsabilidade da Câmara de Vila Franca de Xira, custa um milhão e 459 mil euros e vai decorrer até 2022. Além da remodelação geral do edifício, será construído um novo edifício com dois pisos, numa área total de 1.220 metros quadrados. A obra foi adjudicada à firma SECAL - Engenharia e Construções. Os trabalhos eram há muito reclamados pela comunidade escolar já que a escola não tinha as melhores condições. A criação de novas salas de aula e de apoio para os professores permitirá eliminar os dois monoblocos existentes onde as crianças tinham aulas.