Assembleia-geral da Misericórdia do Sardoal

A Santa Casa da Misericórdia do Sardoal vai reunir em assembleia-geral no sábado, 30 de Outubro, pelas 14h30, na sala do refeitório do Centro de Dia Senhor Jesus dos Remédios. O único ponto da ordem de trabalhos é a análise da situação social e económica da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia do Sardoal.