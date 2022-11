Colheita de sangue na Póvoa de Santa Iria

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria está a organizar uma colheita de sangue no sábado, 23 de Outubro. A acção vai decorrer entre as 09h00 e as 13h00 na sede da associação, na Avenida Antero de Quental, na Póvoa de Santa Iria. A campanha de recolha de sangue contempla ainda a inscrição de potenciais dadores de medula óssea na base de dados nacional.