Hospital CUF Santarém obtém idoneidade formativa na área do joelho

O Colégio da Especialidade de Ortopedia da Ordem dos Médicos atribuiu idoneidade formativa para estágio parcial, de um a três meses, na área do joelho ao serviço de Ortopedia do Hospital CUF Santarém.

Na sequência de uma visita de avaliação de idoneidade e capacidade formativa, decorrida em Abril deste ano, ao serviço de Ortopedia do Hospital CUF Santarém, o Colégio da Especialidade avaliou que o serviço tem as características qualitativas e quantitativas que permitem proporcionar uma formação de elevada diferenciação a médicos ortopedistas em formação.

“Esta concretização, que muito nos orgulha e que reforça a notoriedade do Hospital CUF Santarém, é mais um importante reconhecimento externo da qualidade, diferenciação e inovação do serviço de Ortopedia do nosso hospital e representa uma forte aposta na contribuição deste serviço para a especialização de jovens médicos”, afirma o director clínico do Hospital CUF Santarém, Joaquim Costa.