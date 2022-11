Hospital de Santarém reforçado com 14 médicos e novas especialidades

Unidade de saúde torna-se no único hospital distrital com capacidade total de diagnóstico e tratamento do cancro do pulmão.

O Hospital Distrital de Santarém (HDS) contratou 14 médicos e criou novas especialidades médicas em Cirurgia Torácica, Neurorradiologia e Reumatologia. Em comunicado, a unidade de saúde afirma que a resposta em Reumatologia era uma necessidade “antiga”, acentuada com o envelhecimento da população, passando o HDS a ter “uma resposta melhorada, não só no que respeita às doenças auto-imunes, mas também noutro tipo de patologias, por exemplo, a osteoporose”.

Com a criação da especialidade em Cirurgia Torácica, reforçada com a contratação de uma pneumologista, o HDS torna-se “no único hospital distrital com capacidade total de diagnóstico e tratamento do cancro do pulmão evitando assim que os doentes do distrito tenham que se deslocar a Lisboa ou Coimbra”, acrescenta.

A contratação de dois cirurgiões a tempo inteiro tornará possível o ressurgimento do Serviço de Cirurgia Plástica e permitirá uma melhor resposta em áreas como o cancro cutâneo, a oncosenologia, o linfedema dos membros superiores, o contorno corporal em doentes obesos ou a patologia da mão e punho, afirma ainda o HDS.

Entre os médicos contratados conta-se um neurorradiologista, necessário com a recente aquisição de um equipamento de ressonância magnética, e dois ortopedistas, um deles com diferenciação na área da coluna, tendo ainda sido criado um Gabinete de Investigação, que proporciona apoio logístico e ligação com a indústria, lê-se no comunicado, que sublinha, ainda, as parcerias com algumas ‘start up’ do sector.