Hospital de Torres Novas já tem TAC a funcionar

O novo equipamento de Tomografia Axial Computorizada (TAC) começou a funcionar no Hospital de Torres Novas na segunda-feira, 18 de Outubro. Com esse investimento, todas as unidades do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) estão equipadas para realizar esse tipo de exames. A instalação do equipamento representou um investimento de cerca de 480 mil euros.

O CHMT pretende criar um protocolo com o Agrupamento de Centros de Saúde Médio Tejo para que o equipamento possa ser utilizado por utentes com requisições provenientes dos cuidados de saúde primários numa óptica de integração de cuidados por parte das instituições do Serviço Nacional de Saúde.