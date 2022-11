Jornadas de Cardiologia em Santarém

Iniciativa presidida pelo director do serviço de Cardiologia do Hospital de Santarém vai decorrer em formato digital.

As XXVI Jornadas de Cardiologia de Santarém vão realizar-se nos dias 29 e 30 de Outubro, em formato digital. A iniciativa, dirigida a médicos, enfermeiros e técnicos de cardiopneumologia, vai ser presidida pelo director do serviço de Cardiologia do Hospital Distrital de Santarém (HDS), Vítor Martins. Antes de terem início as jornadas vai decorrer um curso pré-congresso para médicos.

Vítor Martins espera que “estas jornadas sejam um recomeço de um encontro marcado pela matriz de saber e partilha” entre os profissionais de saúde.