Jovem vítima de bullying agredido na sua própria casa em Samora Correia

Rapaz com défice cognitivo foi atacado ao murro por um colega. Mãe da vítima denuncia inferno vivido há vários anos com episódios de violência física e psicológica sem que os agressores alguma vez tenham sido responsabilizados.

Um rapaz de 19 anos com atraso cognitivo foi agredido com violência na casa onde reside, em Samora Correia, depois de ter negado ir ao encontro dos colegas agressores. O episódio, que ficou gravado em vídeo, ocorreu ao final da tarde de 6 de Outubro e deixou marcas de ferimentos na cabeça e rosto da vítima. O caso foi denunciado às autoridades, que já identificaram os dois suspeitos da agressão.

A O MIRANTE, a mãe da vítima conta que estava a trabalhar quando os supostos agressores entraram em sua casa, tendo um deles agredido o seu filho com murros e com um caixote do lixo que foi utilizado como arma de arremesso para o atingir na cabeça enquanto o outro vigiava a porta de entrada.

Na origem do crime terá estado a recusa do jovem em encontrar-se num jardim da cidade com os agressores que lhe queriam vender um relógio. Esta foi, segundo a mãe da vítima, uma das muitas tentativas para lhe vender objectos usados de origem desconhecida.

Família cansada de calar os abusos

Esta não foi a primeira vez que o jovem, de nacionalidade brasileira e a residir em Samora Correia há 16 anos, foi vítima de agressões físicas e psicológicas. O calvário tem-no acompanhado ao longo dos anos, na rua e na escola, tudo porque sofre de défice cognitivo.

“O meu filho, tem 19 anos, mas é como se fosse uma criança de 12 anos. Não merece este sofrimento, isto não é humano. Tem sofrido muito e toda a família também”, refere a mãe da vítima acrescentando que o jovem vive há vários anos num clima de “medo e terror”.

As queixas de bullying, refere ainda, nunca foram ouvidas ou levadas a sério, mas desta vez diz que não vai parar enquanto as autoridades não tomarem uma atitude que responsabilize os agressores.

O jovem, que é seguido por um médico especialista, fez todo o seu percurso escolar no concelho de Benavente e fez parte dos infantes e cadetes nos Bombeiros de Samora Correia. Actualmente frequenta um curso na área da cozinha e bar, em Vila Franca de Xira. O episódio de agressão, conta a mãe, acabou por reavivar memórias de episódios de violência passados e trazer de volta o medo de ser agredido novamente.