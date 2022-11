Mário Machado tomou posse como presidente das UDIPSS com apelos à união

Novo presidente da União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social diz que o tempo é de consensos e não de divisões numa entidade que tem vivido momentos de turbulência nos últimos anos.

O novo presidente da direcção da União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social (UDIPSS) de Santarém, Mário Machado, tomou posse na tarde de sábado, 16 de Outubro, no auditório da Estação Zootécnica Nacional, no Vale de Santarém, e deixou apelos à união depois de dois anos de crispação e turbulência interna que levaram à queda das duas anteriores direcções, forçando eleições antecipadas.

“Voltamos a ser a união de todas e todos em prol das IPSS do distrito de Santarém. Este é o nosso compromisso, reforçado na responsabilização incutida na participação das associadas. Somos a entidade porta-voz da vontade e do querer de todas as IPSS e queremos gerar consensos”, sublinhou, dizendo que as divisões acabaram no dia das eleições, em que teve como adversária Sónia Lobato.

Mário Machado, fundador e dirigente do Centro de Bem Estar Social de Malaqueijo, afirma que outro dos objectivos é poder contribuir para a criação de uma nova geração de equipamentos e respostas sociais assim como a prestação de serviços domiciliários ou a aposta na chamada mobilidade verde, que vai ser fundamental para a renovação da frota automóvel.

A acompanhar Mário Machado na direcção da UDIPSS estão Tânia Gaspar (vice-presidente); Antonina Oliveira (secretária), José Rodrigues (tesoureiro), Renato Simões, Sara Venceslau e Ricardo Madeira (vogais). A assembleia-geral é liderada por Simões Marques, que tem como secretários José Maia e Isabel Salgueiro. O conselho fiscal é presidido por Luís Amaral e tem como vogais José Valbom e Filipa Martinho.

Pandemia provoca dificuldades financeiras em algumas IPSS

Presente na sessão de tomada de posse esteve o bispo de Santarém, D. José Traquina, que recordou que os últimos tempos têm sido complicados, com algumas IPSS a apresentarem muitas dificuldades financeiras. O prelado referiu que a pandemia realçou o valor e empenho das IPSS. “Não nos podemos esquecer dos funcionários que dormiram nas instituições para assegurarem o dia-a-dia de quem lá vive. Fizeram um trabalho extraordinário”, destacou.

Também Eleutério Marques, membro da direcção da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social, garantiu que as IPSS foram os locais mais seguros para os idosos durante a pandemia quando muitos punham em causa a sua acção. “Acredito na nossa firmeza e competência para não termos medo de nada nem de ninguém. Os dirigentes das IPSS são sempre capazes de escolher o melhor caminho”, sublinhou acrescentando não ser fácil ser dirigente de IPSS porque “o Estado central não entende o nosso trabalho e dedicação à causa solidária”.