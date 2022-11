Oito escolas do concelho de Ourém distinguidas com galardão Eco-Escolas

Também foram distinguidos os professores do programa Eco-Escolas com mais de dez anos de dedicação ao projecto

Oito escolas do concelho de Ourém foram distinguidas com o galardão Eco-Escolas 2020/2021 numa cerimónia que decorreu a 12 de Outubro, no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra. Foram distinguidas as seguintes escolas: Casa da Criança do Centro de Assistência Social de Fátima; Centro de Estudos de Fátima; Colégio São Miguel; Colégio do Sagrado Coração de Maria; Escola Básica e Secundária de Ourém; Escola E.B. 2,3 de Freixianda; Jardim-de-infância de Boleiros-Maxieira e a Escola E.B 2,3 Cónego Dr. Manuel Lopes Perdigão.

A Escola Básica e Secundária de Ourém foi uma das premiadas em várias categorias e esteve presente com duas alunas. Filipa Gameiro recebeu o 1º Prémio Nacional na Projecto Hortas Bio - “Os animais da horta” e Matilde Santos venceu o 1º Prémio Nacional na actividade “Declara-te ao Planeta”. Outras escolas do concelho receberam prémios com os seguintes projectos: “O ar que respiro”; “O mar começa aqui”; “Geração Depositrão”.

Também foram distinguidos os professores do programa Eco-Escolas com mais de dez anos de dedicação ao projecto. A professora Ana Aleixo, do Centro de Estudos de Fátima, e a professora Iolanda Faria, do Colégio Sagrado Coração de Maria, foram as distinguidas no concelho de Ourém.