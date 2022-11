PJ investiga corpo de homem encontrado em Vila Franca de Xira

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar o aparecimento do corpo de um homem, na casa dos 20 anos, numa zona de mato próxima do bairro da Mata, em Vila Franca de Xira. Segundo fonte dos bombeiros, o cadáver apresentava um corte no pescoço e dois cortes num dos braços.

As causas da ocorrência estão ainda por apurar e não foi possível saber a quem corresponde o cadáver, que foi transportado para o Hospital Vila Franca de Xira, a fim de ser realizada a autópsia.

O corpo foi encontrado na sexta-feira, 15 de Outubro, pelas 14h30, numa zona de difícil acesso. No local estiveram os Bombeiros de Vila Franca de Xira, a PSP e a PJ.