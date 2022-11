Vialonga de luto por morte de jovem bombeiro

Francisco Maria era militar da Força Aérea Portuguesa.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Os Bombeiros Voluntários de Vialonga estão de luto pela morte de Francisco Maria, 21 anos, bombeiro de terceira classe na corporação e militar na Força Aérea Portuguesa. Morreu no sábado, 9 de Outubro, num acidente de mota perto da urbanização próxima das piscinas do Forte da Casa.

Francisco Maria saiu da casa de uma familiar e sofreu o acidente 100 metros depois. Diz quem o conhecia que se terá assustado com um camião que se encontrava parado e perdeu o controlo da mota em que seguia. O brutal impacto contra um pinheiro custou-lhe a vida e os bombeiros já não o conseguiram reanimar. O funeral realizou-se a 13 de Outubro com honras militares e a presença do presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Alberto Mesquita e o presidente da assembleia municipal, Fernando Paulo Ferreira.

Os amigos recordam Francisco como uma pessoa próxima, carinhosa e que gostava de dar tudo de si a quem estava próximo. Quando era mais novo também praticou patinagem artística no Grupo Desportivo de Vialonga.