Vila Franca de Xira resgata 80 cães que estavam em canis ilegais

Animais estavam subnutridos, mal tratados e em canis improvisados sem condições de higiene e salubridade na Póvoa de Santa Iria e Vialonga.

Oito dezenas de cães que sofriam de maus tratos e se encontravam subnutridos e em situações de risco em dois canis ilegais situados na Póvoa de Santa Iria e Vialonga foram recolhidos pelos serviços da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Os proprietários foram notificados pelas autoridades.

A Divisão de Alimentação e Veterinária do município foi alertada por vários moradores das duas localidades para a existência de canis ilegais onde os animais se encontravam amontoados e com deficientes condições de salubridade e bem-estar.

A fiscalização municipal actuou em parceria com o Centro de Recolha Oficial de Vila Franca de Xira e em articulação com a Direcção-Geral da Alimentação e Veterinária e o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Perante a incapacidade do centro de recolha de Vila Franca de Xira, situado na Castanheira do Ribatejo, em alojar todos os animais, foram encetados contactos com a associação protectora dos animais “O Cantinho da Milu”, de Setúbal, que se disponibilizou para acolher e realojar vinte cadelas nas suas instalações.

A associação necessitava, no entanto, de realizar a esterilização das duas dezenas de animais, cada uma a custar 55 euros. Por esse motivo na última reunião pública do executivo municipal foi apresentada por Alberto Mesquita, presidente cessante do município, uma proposta de apoio à associação de Setúbal no valor de 1.100 euros visando apoiar a realização das cirurgias.