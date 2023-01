Quarentões Inês Henriques e João Vieira não se cansam de vencer

Títulos nacionais dos 35km marcha foram para Rio Maior. Inês Henriques e João Vieira continuam a somar troféus e desta vez brilharam nos Campeonatos Nacionais de Marcha em estrada.

Os atletas de Rio Maior Inês Henriques e João Vieira sagraram-se no domingo, 15 de Janeiro, campeões nacionais de marcha na distância de 35 km, somando mais um título aos seus vastos palmarés. Os Campeonatos Nacionais de Marcha em estrada para a distância de 35 km decorreram em Porto de Mós numa organização conjunta da Federação Portuguesa de Atletismo e da Associação Distrital de Atletismo de Leiria.

Competindo pelo seu emblema de sempre, o Clube de Natação de Rio Maior, Inês Henriques fez uma prova solitária terminando em 2h55m26s, uma marca semelhante à do ano passado quando se sagrou campeã e que lhe garante presença no Campeonato da Europa de Nações em marcha atlética. Foi o seu terceiro título na distância da atleta de 42 anos.

João Vieira, que compete pelo Sporting CP, obteve o seu sétimo título em 35 km (que é também o 61º título nacional do atleta) vencendo destacado a competição. O atleta, de 46 anos, terminou com a marca de 2h36m32s, o seu segundo melhor resultado de sempre.