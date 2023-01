Autoridades investigam dois desaparecimentos na região

Filipe Silva foi visto pela última vez a 30 de Dezembro, em Alcorochel, concelho de Torres Novas. Cátia Gonçalves saiu de casa, em Rossio ao Sul do Tejo, a 23 de Dezembro e nunca mais foi vista. Os desaparecimentos misteriosos estão a ser investigados pela Polícia Judiciária.

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar o desaparecimento de Filipe Silva, de 48 anos, residente em Alcorochel, concelho de Torres Novas, que terá sido visto pela última vez por um popular a andar a pé na localidade pelas 15h00 de 30 de Dezembro de 2022.

Após ter sido dado o alerta para o desaparecimento as autoridades encetaram buscas pela localidade, mas por falta de pistas sobre o seu paradeiro deram-nas como suspensas. Inconformada, a família lançou vários apelos nas redes sociais e organizou, no domingo, 15 de Janeiro, buscas em Alcorochel que contaram com a participação de populares, mas que não deram em nada.

De acordo com informação prestada pela mulher de Filipe Silva às autoridades, este terá acordado em casa com a família a 30 de Dezembro onde ficou enquanto Sandra diz ter ido levar os filhos, de sete e quatro anos, de ambos à escola pelas 09h00. Nesse dia o casal tinha um almoço combinado em casa dos pais de Filipe Silva, ao qual nenhum dos dois compareceu.

Filipe Silva trabalhava em França e estava de baixa médica há cerca de um ano e, segundo a esposa, tinha algumas dificuldades de locomoção. No dia do seu desaparecimento vestia uma camisola azul escura, calças de fato de treino pretas, ténis pretos com sola branca e um casaco kispo comprido com capuz, cor preta, forrado a vermelho no interior. Consigo terá levado o telemóvel que esteve ligado durante três dias e a carteira com o documento de identificação.

Cátia Gonçalves está desaparecida há quase um mês

A PJ está também a investigar o desaparecimento de Cátia Gonçalves, de 27 anos, que saiu da casa onde reside com os pais, em Rossio ao Sul do Tejo, concelho de Abrantes, na noite de 23 de Dezembro, em pijama, e nunca mais foi vista. A família tem lançado vários apelos nas redes sociais e participou às autoridades o desaparecimento da jovem, que sofre de défice cognitivo, mas após mais de 25 dias continuam sem qualquer pista sobre o seu paradeiro.

Segundo a irmã, Aurora Pereira a jovem saiu de casa com o Cartão de Cidadão e alguns pertences pessoais, mas sem dinheiro uma vez que não tinha acesso ao mesmo devido às suas limitações cognitivas. “Sempre que precisava de alguma coisa éramos nós que compravamos”, afirma Aurora Pereira a O MIRANTE, acrescentando que o telemóvel de Cátia permanece desligado. A família apela a quem souber do paradeiro de Cátia Gonçalves que contacte as autoridades.