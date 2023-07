Câmara investe no reforço de esplanadas durante o Verão em Santarém

As esplanadas da Praça Sá da Bandeira, em Santarém, contam com mais cem lugares sentados num investimento feito pelo município em articulação com a associação comercial.

As esplanadas da Praça Sá da Bandeira, em Santarém, contam com mais cem lugares sentados num investimento feito pela Câmara de Santarém em cooperação com a Associação Comercial, Empresarial e Serviços e os estabelecimentos aderentes. Uma medida que visa promover a economia local e aumentar a dinâmica do centro histórico da cidade.

Autarcas e dirigentes associativos assinalaram o momento na tarde de 29 de Junho brindando ao êxito da iniciativa. O vice-presidente do município, João Teixeira Leite, disse tratar-se do ano zero de uma parceria que se pretende alargar a outras zonas do centro histórico no futuro.

O horário de funcionamento das esplanadas é estabelecido individualmente para cada estabelecimento, de acordo com as normas gerais de funcionamento previstas pela legislação municipal, mas a câmara autoriza, o seu funcionamento de domingo a quinta-feira, das 08h00 às 24h00 e de sexta-feira a sábado, das 08h00 às 02h00. A autarquia frisa que o horário de funcionamento das esplanadas não pode ultrapassar as 02h00, salvo autorização prévia específica concedida para eventos especiais.

A Câmara de Santarém informa ainda que vai proceder ao corte de trânsito na Praça Sá da Bandeira durante os meses de Verão até final de Setembro. Os moradores, comerciantes e utilizadores devem utilizar, como alternativa, a Rua Joaquim Luís Martins, o Largo Padre Francisco Nunes da Silva, a Rua Serpa Pinto e a Rua Luís de Camões.