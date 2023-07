Concerto de jovens instrumentistas em Torres Novas

O Teatro Virgínia, em Torres Novas, vai ser palco no sábado, 8 de Julho, pelas 18h30, do concerto que encerra a 15ª edição do Estágio para Jovens Instrumentistas Torrejanos (EJIT), promovido pelo Conservatório de Música do Choral Phydellius. Esta edição do EJIT recebe, pela primeira vez, os naipes de cordas friccionadas. O concerto de encerramento deste estágio de seis dias de trabalho conta com a participação de formadores nas várias especialidades instrumentais, desde flautas, oboés, fagotes, clarinetes, saxofones, trompetes, trompas, trombones, eufónios, tubas, percussão, piano, violinos, violas, violoncelos e contrabaixos.

A direcção artística deste espectáculo, inserido no plano anual de actividades do Choral Phydellius, fica a cargo da maestrina Rita Castro Blanco, cujo percurso tem passado por Inglaterra, França e Estados Unidos da América, para além das experiências de sucesso com algumas das melhores formações orquestrais nacionais. Os bilhetes têm o custo de três euros.