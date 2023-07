Isac Graça de Alverca na corrida aos “óscares” brasileiros

Actor faz o papel de D. Miguel de Portugal no filme “A Viagem de Pedro”.

O actor de Alverca, Isac Graça, é um dos rostos portugueses na corrida aos grandes prémios do cinema brasileiro, que serão entregues a 23 de Agosto no Rio de Janeiro. O actor integra a longa metragem “A viagem de Pedro”, filme luso-brasileiro de Laís Bodanzky, que está nomeado para melhor longa-metragem de ficção, o prémio principal daquele que é considerado o prémio mais importante do cinema brasileiro.

O filme conta com dez nomeações e é um dos quatro filmes mais nomeados do ano. O elenco conta com actores portugueses como Isac Graça, previamente vencedor do prémio de melhor actor secundário nos Cineuphoria pelo mesmo filme, onde interpreta D. Miguel de Portugal. Do elenco constam também Victoria Guerra, Isabel Zuaa, Welket Bungue, João Lagarto e Luísa Cruz.

Isac Graça está actualmente a filmar a série “O Americano”, de Ivo M. Ferreira, depois de no início do ano ter filmado a série “Matilha”, de João Maia, ambas para a RTP1 e com estreia prevista para 2024.