Projecto “Estás a Ler” regressa às esplanadas de Tomar para incentivar à leitura

Projecto “Estás a Ler” são pequenas bibliotecas com livros de literatura portuguesa para todos os públicos e está presente em cinco cafés de Tomar com a missão de apelar à leitura.

As esplanadas de Tomar têm, desde terça-feira, 27 de Junho, pequenas bibliotecas para quem as visita acompanhar o café com a leitura. O projecto “Estás a Ler” é uma iniciativa do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria e da Câmara Municipal de Tomar que procura apelar ao hábito e gosto pela leitura. O projecto foi criado 2017, mas sofreu uma interrupção por causa da pandemia. Regressa agora para se consolidar de vez e ter um impacto positivo na comunidade tomarense. A apresentação do projecto contou com a presença da directora do agrupamento, Celeste Sousa, do professor e coordenador do projecto, Eduardo Mendes, da vereadora da cultura no executivo de Tomar, Filipa Fernandes (PS), e de António Borges, proprietário do Café República, um dos cafés aderentes à iniciativa, juntamente com o café Paraíso, Estrelas de Tomar, Orquestra de Sabores e D’Arco.

As pequenas bibliotecas abrangem todos os públicos, sendo constituídas por livros de literatura portuguesa, obras sobre a história de Portugal e de Tomar, livros infanto-juvenis e literatura portuguesa traduzida para os turistas estrangeiros que visitam a cidade templária terem acesso ao projecto e conhecerem a literatura portuguesa. Eduardo Mendes explicou a O MIRANTE como surgiu o projecto, tendo partido sobretudo do seu gosto inato pela leitura e literatura. Os seus livros favoritos são “A Cidade e as Serras”, de Eça de Queirós, e o “Admirável Mundo Novo”, de Aldous Huxley. “Este projecto é um pequeno contributo para satisfazer aqueles que nos visitam”, afirmou o professor, acrescentando que a cidade templária, assim como todo o país, devem promover o hábito da leitura, sobretudo em crianças e jovens que estão actualmente mais susceptíveis às novas tecnologias e aos ecrãs dos telemóveis e computadores. As estantes onde estão colocados os livros foram decoradas com a alusão à Festa dos Tabuleiros. São criações originais de alunos do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria.