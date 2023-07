Recinto de Festas do Granho vai ser alvo de obras

A Associação Humanitária do Granho, do concelho de Salvaterra de Magos, vai receber um apoio financeiro para obras de melhoramento no Recinto das Festas. O valor é de 8.358,43 euros para substituir a cobertura de fibrocimento das casas de banho, as loiças sanitárias e as canalizações, bem como a iluminação da quermesse e do bar que passa a ser LED. O apoio foi aprovado por unanimidade na reunião de câmara de 21 de Junho.