CN Torres Novas vice-campeão nacional de triatlo em estafetas mistas

O Clube de Natação de Torres Novas sagrou-se vice-campeão nacional de triatlo por clubes em estafetas mistas, ao alcançar o 2º lugar colectivo no Triatlo de Coruche. A equipa torrejana foi constituída por João Nuno Batista, Joana Miranda, Ricardo Batista e Ana Ramos e com esse resultado garantiu nova presença do clube no Campeonato da Europa de Triatlo por clubes, que se disputa em Setembro, em La Baule, no norte de França.

Competiram ainda, integrados em mais duas equipas do Clube de Natação de Torres Novas, os atletas Gonçalo Oliveira, Andreia Ferrum, José Pedro Vieira, Mafalda Leirião, Manuel Bartolomeu, Cláudia Orvalho, Francisco Carvalho e Catarina Moutinho.