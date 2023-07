Footgolf é uma modalidade cada vez mais consolidada em Caxarias

Centro de Cultura e Desporto de Caxarias teve cinco atletas na Selecção Nacional de footgolf.

O Footgolf chegou recentemente a Caxarias mas tem cada vez mais adeptos e reconhecimento. No sábado, 24 de Junho, realizou-se a quarta etapa da Liga Caxarias 2023. Após a convocatória para a Selecção Nacional de cinco atletas do Centro de Cultura e Desporto de Caxarias, que participaram no Campeonato do Mundo de Footgolf, em Orlando, Estados Unidos, a modalidade está cada vez mais consolidada no território e é um desporto em plena expansão.

O presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Albuquerque, participou na sessão de abertura de uma etapa da Liga Caxarias 2023 e, além de dar o pontapé de partida para o início do torneio, recebeu algumas lembranças da comitiva oureense presente no Campeonato do Mundo de Footgolf. O vereador com o pelouro do desporto, Rui Vital, também marcou presença no evento, assim como o presidente da Junta de Freguesia de Caxarias, Nelson Antunes.