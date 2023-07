Pedrogão Triatlo novamente campeão nacional de Triatlo Jovem

Clube de Torres Novas alcançou o bicampeonato, superando o Alhandra SC e o SL Benfica.

O Pedrógão Triatlo, do concelho de Torres Novas, sagrou-se bicampeão nacional de Triatlo Jovem no dia 1 de Julho, em Amora, após cinco etapas em que conseguiu três vitórias colectivas, um 2º e um 3º lugar. Um êxito que se junta ao tricampeonato regional de triatlo recentemente conquistado. A classificação final do Campeonato Nacional Jovem por Equipas ficou assim ordenada: 1º) Pedrógão Triatlo; 2º) Alhandra S.C; 3º) Sport Lisboa e Benfica.

Também em Amora, no dia 2 de Julho, o Pedrogão Triatlo teve quatro atletas do clube a participar no Campeonato Nacional de Aquatlo, obtendo dois pódios. Gonçalo Neves foi campeão nacional de Aquatlo no seu escalão etário (50-54) e Marco Sousa ficou em terceiro no escalão 45-49. Ambos são também treinadores do clube.