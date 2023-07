SL Cartaxo vai utilizar campo de futebol de Pontével

O Sport Lisboa e Cartaxo (SLC) e o Grupo Desportivo de Pontével (GDP) celebraram um protocolo para que o SLC utilize o Campo das Marotas, que é a casa do GD Pontével. O protocolo surge da necessidade do clube do Cartaxo dar resposta ao número crescente de atletas e da aposta no futebol feminino. Actualmente o SLC tem mais de 250 atletas e o clube teve necessidade de encontrar alternativas para a gestão e treino dos seus escalões de formação.

O Campo das Marotas vai juntar-se ao Estádio Municipal do Cartaxo e ao campo de jogos de Vale da Pinta. Este protocolo reflecte, segundo informação na página da rede social do Facebook do SLC, a cooperação de dois clubes históricos e de duas freguesia do concelho do Cartaxo no “desenvolvimento do desporto e dos jovens da nossa terra”.