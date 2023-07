Santarém apoia provas de ciclismo para jovens

A primeira etapa da 2ª Volta a Portugal em Bicicleta em Cadetes e Juniores femininos e da 15ª Volta a Portugal em Cadetes masculinos (sub-17) vai ter lugar a 18 de Agosto em Santarém e a Câmara de Santarém decidiu atribuir um apoio financeiro à organização no valor de 4.500 euros. A prova feminina acontecerá em paralelo com a 15° Volta a Portugal em Cadetes (sub-17) numa organização da Federação Portuguesa de Ciclismo. O presidente da autarquia, Ricardo Gonçalves, refere que “Santarém está de portas abertas aos eventos desportivos nacionais e internacionais nas diversas modalidades”, evidenciando a importância do incentivo à prática do desporto no concelho.