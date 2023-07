Susana Feitor tomou posse como presidente da Fundação do Desporto

Antiga atleta olímpica de Rio Maior e campeã de marcha está agora na área do dirigismo.

A antiga atleta olímpica de Rio Maior Susana Feitor tomou posse no dia 26 de Junho como nova presidente do conselho de administração da Fundação do Desporto. Uma sessão que decorreu no Estádio Nacional, em Oeiras, e que contou com a presença de uma comitiva de Rio Maior composta pelo presidente do município, Filipe Santana Dias, pelo vice-presidente João Lopes Candoso e pelo administrador da empresa municipal Desmor, Miguel Pacheco.

Susana Feitor apontou como um dos objectivos do seu mandato desenvolver uma política de aproximação à rede nacional de Centros de Alto Rendimento, onde se inclui o de Rio Maior, neste que foi o seu primeiro discurso como presidente da Fundação do Desporto, entidade que tem a sua sede no Centro de Negócios e Inovação de Rio Maior.