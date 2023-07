Tiro com arco da Zona Alta com segundo lugar

A equipa de tiro com arco da UDR Zona Alta ficou em segundo lugar na 4ª prova do Campeonato de Campo, que organizou na Zibreira, e no mesmo fim de semana classificou-se em quarto lugar na 4ª prova do Campeonato de Caça, que decorreu na Mata dos Sete Montes, em Tomar. Em ambas as provas o clube de Torres Novas alcançou diversos pódios individuais.