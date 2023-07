Veteranos do Clube de Ténis da Golegã recebem voto de louvor

Os veteranos masculinos +50 do Clube de Ténis da Golegã disputaram o Campeonato Nacional de Equipas Veteranas, que terminou no domingo, 25 de Junho, no Complexo de Ténis do Jamor, em Lisboa. Nesse sentido, foram aprovados um voto de louvor, sugerido pela vereadora Ana Caixinha, e um apoio financeiro de 600 euros para suportar os custos de participação na competição. As propostas foram deliberadas em reunião de câmara da Golegã.

“Somos uns felizardos por estarmos a alcançar tantos feitos. Há atletas que começaram a jogar ténis aos 14 anos e o contacto dos jovens com estas realidades pode fazê-los perceber que vale a pena insistir”, afirmou a vereadora. Recorde-se que em Janeiro a equipa foi campeã regional no escalão +50.