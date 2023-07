Vitória de Santarém bate Sporting e conquista torneio de futsal

A equipa de juvenis feminina de futsal do Vitória de Santarém terminou a época em grande ao conquistar o XI Torneio do GDAT Barroca d’Alva, no Samouco, batendo na final o Sporting Clube de Portugal no desempate por grandes penalidades (2-1, após 1-1 no final do tempo regulamentar). As jovens escalabitanas apuraram-se para a final após vencerem por 4-1 a equipa da casa, o Barroca d’Alva (AF Setúbal).