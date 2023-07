A Associação de Judo do Distrito de Santarém

A Associação de Judo do Distrito de Santarém (AJDS) marcou presença pela primeira vez na Festa do Japão, que decorreu em Lisboa no âmbito das comemorações dos 480 anos de amizade entre Portugal e Japão. Na ocasião, o presidente da AJDS, Pedroso Leal, teve oportunidade de oferecer ao Embaixador do Japão em Portugal, Ota Makoto, um quadro com a estampagem do logótipo oficial criado propositadamente para as comemorações.