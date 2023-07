Os ranchos participantes no Festival de Folclore do Bairro de Santarém

Os ranchos participantes no Festival de Folclore do Bairro de Santarém, Graínho e Fontainhas foram recebidos nos Paços do Concelho por Diogo Gomes, vereador da Câmara de Santarém. O Rancho do Bairro de Santarém, Graínho e Fontainhas realizou o seu 37º festival nacional que contou com a participação de grupos da Gouxaria, de S. Bartolomeu de Messines, de Esposende e de Leiria.