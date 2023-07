79 feridos na festa do Colete Encarnado

Balanço foi feito pela Protecção Civil Municipal de Vila Franca de Xira

Este ano 79 pessoas ficaram feridas na festa do Colete Encarnado, em Vila Franca de Xira, sobretudo nas esperas de toiros pelas ruas, tendo duas pessoas sofrido ferimentos graves. Do total, 57 pessoas foram consideradas vítimas ligeiras e duas dezenas tiveram de receber assistência hospitalar. O balanço foi feito pela Protecção Civil Municipal na tarde de terça-feira, 4 de Julho. Algumas das situações podem ser lidas em reportagens que O MIRANTE publica nesta edição.

O Posto Médico Avançado e a Ambulância de Socorro, situadas no centro da cidade, prestou primeiros socorros a 59 pessoas. Durante os três dias de festa estiveram afectos à segurança do Colete Encarnado 52 viaturas e 127 operacionais. Num Colete Encarnado com menos carros e melhor mobilidade dentro da cidade o serviço gratuito de autocarros a ligar às localidades do concelho “superou as melhores expectativas”, segundo o município, tendo transportado sete mil pessoas nos dois dias.