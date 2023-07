Comissão técnica para estudar localização do novo aeroporto já perdeu dois dos seis elementos coordenadores

Só restam quatro dos seis elementos da Comissão Técnica escolhida por Rosário Partidário.

Divergências com Rosário Partidário estarão na origem da demissão de Daniel Murta, e agora de Mafalda Carmona, da Comissão Técnica Independente que está a estudar as opções para a escolha do local do novo aeroporto internacional de Lisboa.

Recorde-se que Rosário Partidário escolheu em Novembro de 2022 seis nomes para coordenarem os estudos técnicos; entre eles estava Daniel Murta, professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, que bateu com a porta recentemente. Nos últimos dias soube-se que também a coordenadora da parte jurídica, Mafalda Carmona, professora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, também saiu aparentemente por divergência com Rosário Partidário, que é a coordenadora geral da Comissão Técnica Independente.

Os quatro elementos que restam são Rosário Macário, professora no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, que tem a área da planificação aeroportuária; Paulo Pinho, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto com as acessibilidades rodoviárias e ferroviárias; Teresa Fidelis, do Departamento de Ambiente e Ordenamento, da Universidade de Aveiro, com a área do Ambiente; e Fernando Alexandre, da Faculdade de Economia da Universidade do Minho, que é responsável pela área económico-financeira.

Dos seis elementos escolhidos por Rosário Partidário só restam quatro; até agora ainda não foi anunciada a substituição dos elementos que se demitiram. A Comissão deve entregar ao Governo, até final deste ano, um relatório final do seu trabalho.