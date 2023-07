Despiste de mota mata jovem de 19 anos em Salvaterra de Magos

Miguel Cota perdeu o controlo do veículo e colidiu contra uma árvore

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O jovem Miguel Cota, de 19 anos, morreu na noite de sábado, 1 de Julho, vítima de um despiste de mota na Rua do Desafio Jovem, em Salvaterra de Magos, tendo colidido contra uma árvore. O alerta foi dado às 21h41 e no local estiveram 13 operacionais e cinco viaturas, entre os quais os Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos, INEM e GNR. A confirmação da morte foi dada pelo Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo da Protecção Civil a O MIRANTE.