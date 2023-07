Dois camionistas morrem num acidente em Samora Correia

Rui Henriques, de Alenquer, é uma das vítimas mortais do trágico acidente que aconteceu na Estrada Nacional 10, na freguesia de Samora Correia. A outra vítima mortal é de nacionalidade espanhola e estava ao volante do camião que foi colidir com o motorista português.

Rui Henriques, 34 anos, de Alenquer, foi uma das vítimas mortais do acidente que ocorreu na madrugada de 30 de Junho, na Estrada Nacional 10, na localidade de Moita do Ourives, Samora Correia. O motorista português conduzia o camião naquela via quando um camionista espanhol lhe embateu de frente após se ter despistado antes da curva do restaurante Europa. O camionista espanhol também perdeu a vida no acidente que envolveu três veículos pesados e um ligeiro. Três pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade, neste acidente que cortou o trânsito em ambos os sentidos desde as 4h47 até perto das 16h00.

O camionista português deixa um filho menor. Nas redes sociais os amigos lamentam a partida precoce de Rui Henriques. De acordo com os Bombeiros Voluntários de Samora Correia, à chegada ao local do acidente os dois camionistas já estavam em paragem cardiorrespiratória e o óbito foi declarado no local. Os três feridos ligeiros foram transportados para o Hospital de Vila Franca de Xira.

No local do acidente estiveram veículos e operacionais dos bombeiros de Samora Correia e de Benavente, GNR, Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Vila Franca de Xira e elementos da Infraestruturas de Portugal. O acidente está a ser investigado pelo Núcleo de Investigação e Crimes em Acidentes de Viação da GNR.