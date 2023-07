Hasta pública para concessionar cafetaria de Vale de Estacas

Os interessados em concorrer à concessão da cafetaria e esplanada situadas na Avenida Professor Veríssimo Serrão, em Vale de Estacas, Santarém, devem fazer chegar as suas propostas à Câmara de Santarém até às 16h30 de 26 de Julho. O executivo camarário aprovou na sua última reunião a realização de uma hasta pública, no dia 28 de Julho, no salão nobre dos Paços do Concelho, para concessão da exploração desse espaço municipal que tem vindo a ser explorado por uma empresa privada. O valor base do procedimento é de 700 euros mensais acrescidos de IVA. Segundo informa o município, após a abertura de propostas, o direito de exploração da cafetaria é adjudicado provisoriamente ao interessado que apresente a proposta mais vantajosa. As propostas devem ser dirigidas à comissão da hasta pública e endereçadas ao Departamento de Administração e Finanças/Divisão de Finanças/Secção de Património do Município de Santarém, Praça do Município, 2005–245 Santarém. O programa do procedimento e o caderno de encargos podem ser consultados na Divisão de Finanças – Secção de Património, na Casa de Portugal e de Camões, de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 16h30, até 26 de Julho, às 16h30, bem como no Portal do Município na Internet, em www.cm-santarem.pt.