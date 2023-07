Hospitalização domiciliária do HDS vai servir lares de idosos

O Hospital Distrital de Santarém (HDS) assinou no dia 30 de Junho protocolos de colaboração no âmbito do serviço de hospitalização domiciliária, com quatro Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI), nomeadamente a Santa Casa da Misericórdia de Almeirim - Lar de São José, a Santa Casa da Misericórdia de Rio Maior, o Centro de Repouso e de Lazer Fonte Serrã e o Centro Paroquial de Bem-Estar Social de Rio Maior. O objectivo é proporcionar determinados cuidados de saúde aos utentes na própria instituição e assim evitar que tenham de ser hospitalizados prevenindo também eventuais deslocações à urgência do HDS.