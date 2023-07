Indiciado por tentativa de homicídio após atingir patrão a tiro em Salvaterra de Magos

Homem residente em Muge, que atingiu a tiro o seu patrão num posto de combustíveis, foi indiciado por tentativa de homicídio e vai aguardar julgamento em prisão preventiva.

O homem, de 65 anos, que na manhã de 24 de Junho atingiu a tiro o patrão no posto de combustível do Intermaché de Salvaterra de Magos ficou em prisão preventiva indiciado pela prática de crime de homicídio na forma tentada com o uso de um revólver, informou o Ministério Público (MP) em nota divulgada a 28 de Junho.

“Alertando para os perigos de continuação da actividade criminosa e de perturbação grave da ordem e tranquilidade públicas, foi promovida pelo Ministério Público a aplicação da prisão preventiva como medida de coacção adequada”, lê-se no comunicado do MP que não descarta a possibilidade de o arguido transitar para a sua habitação “mediante vigilância electrónica, caso se reúnam os requisitos para o efeito”.

De acordo com a descrição do Ministério Público, foi após “desentendimentos” que o arguido atingiu a tiro outro indivíduo. Na motivação do crime, ao que O MIRANTE apurou, suspeita-se que estará a possível extinção do posto de trabalho do arguido que lhe terá sido comunicada pelo patrão no dia 23 de Junho. A vítima, atingida com um tiro na face, foi transportada ao Hospital de Santarém.

O arguido, residente em Muge, foi ouvido no dia 26 de Junho em primeiro interrogatório judicial. O inquérito prosseguirá na segunda secção do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Santarém, especializada em crime violento, contando-se com a Polícia Judiciária para a continuidade das diligências de investigação.