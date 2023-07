Marinhas do Sal em Rio Maior vão estar em festa

A associação Aldeias do Sal, em parceria com a Câmara de Rio Maior, vai promover mais uma edição de “Há Festa na Aldeia” nas Marinhas do Sal, em Rio Maior, nos dias 28, 29 e 30 de Julho. O protocolo de cooperação entre as duas entidades foi assinado pelo presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, e pelo presidente da Aldeias de Sal, José Ricardo Lopes, prevendo a atribuição de um subsídio de três mil euros por parte do município para fazer face aos custos com a organização.