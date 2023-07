Moção de repúdio às declarações de Galamba chumbada na Assembleia Municipal de Santarém

Bancada do PS inviabilizou aprovação do texto dos social-democratas por considerar que colava ao PS e ao Governo as afirmações do ministro das Infraestruturas sobre a localização do aeroporto em Santarém.

A Assembleia Municipal de Santarém reprovou uma moção de repúdio pelas declarações do ministro das Infraestruturas, João Galamba, que afirmou que Santarém “é longe” para localizar o novo aeroporto de Lisboa. A proposta da bancada do PSD foi rejeitada com 18 votos contra do PS e da CDU, superiores aos 14 votos favoráveis do PSD, Chega e CDS. A eleita do BE absteve-se.

Pedro Melão apresentou a moção social-democrata que criticava o “ministro inconsequente e esvaziado de autoridade política” que “ousou proferir declarações sustentadas com achismos” em total desconsideração pela Comissão Técnica Independente (CTI), que se encontra a trabalhar na avaliação das várias opções para o novo aeroporto. Mas o PSD não se ficou por aí e pretendeu colar as afirmações de João Galamba ao Partido Socialista e ao Governo, que aproveitou para também criticar. Deixava ainda recomendações à CTI para que efectuasse o seu trabalho com ponderação de todos os critérios e não por considerações de índole política ou eleitoralista.

O PS, pela voz de Rui Barreiro, manifestou a sua oposição ao texto do PSD, referindo que a bancada socialista nessa mesma noite já tinha repudiado as declarações do ministro e acrescentando que a moção não se limitava a censurar politicamente João Galamba, pretendendo também atacar o Governo e até “condicionar” a CTI. O PS lamentou ainda que o PSD não tenha querido rever o texto, expurgando-o de algumas considerações de índole partidária, para o valorizar enquanto posição política de toda a assembleia municipal.

Filipa Filipe, eleita do Bloco de Esquerda, absteve-se referindo que o seu partido partilha da “indignação” sobre as declarações de João Galamba mas notando também a “incongruência” do texto proposto pelo PSD ao fazer recomendações à Comissão Técnica Independente de como deve nortear o seu trabalho.

A eleita da CDU, Rita Correia, sublinhou que uma infraestrutura com a dimensão estratégica que tem o novo aeroporto não deve ser “permeável a situações de bairrismo como assistimos na apresentação desta moção do PSD”. E vincou que a CDU tem estado em silêncio durante todo o processo e assim vai continuar até haver um parecer da CTI sobre as várias localizações em estudo não querendo contribuir para o “ruído” que tem havido sobre o assunto. “Como tal não vimos com agrado as palavras do ministro, seja ele qual for”, afirmou, concluindo com um recado aos social-democratas: “Se o PSD se empenhasse a defender a ferrovia e a Linha do Norte como se tem empenhado em defender o aeroporto o país e a região estavam certamente bem melhores”.

Filipe Brígido, do PSD, foi o último a falar para dizer que os pontos que o PS pediu para retirar do texto da moção eram precisamente os que se referiam a João Galamba.