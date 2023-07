Morre atropelado por comboio na Póvoa de Santa Iria

Um homem morreu na manhã de sábado, 1 de Julho, após ser atropelado por um comboio na estação ferroviária da Póvoa de Santa Iria, onde a circulação ferroviária teve de ser interrompida parcialmente durante algum tempo, segundo as autoridades. Segundo informação do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa, o alerta para o atropelamento foi dado pelas 10h01 tendo sido mobilizados para o local cinco veículos e 12 operacionais, nomeadamente os Bombeiros da Póvoa de Santa Iria, a PSP e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). A empresa pública Infraestruturas de Portugal informou que foi necessário interromper uma das quatro vias da Linha do Norte na Póvoa de Santa Iria durante uma hora.