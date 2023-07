Nova esquadra da PSP no Entroncamento vai custar dois milhões de euros

Orçamento das novas instalações da Polícia no Entroncamento foi revisto em alta e só num ano subiu 600 mil euros. A empreitada foi agora consignada e os trabalhos podem, finalmente, avançar. A velha esquadra funciona sem condições condignas há anos.

A Câmara do Entroncamento consignou a empreitada de construção da nova esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP) à empresa Vomera Building Solutions Unipessoal Lda. A proposta foi aprovada por unanimidade em sessão camarária. A construção da nova esquadra, prometida há mais de duas décadas, está orçamentada em cerca de dois milhões de euros. Em 2022 a obra estava orçada em um milhão e 400 mil euros. Uma derrapagem no preço que teria sido evitada se a obra, colocada em diversos orçamentos de Estado durante anos, tivesse avançado.

A construção da nova esquadra da PSP no Entroncamento tem sido notícia frequente nos últimos anos por estar prometida e nunca sair do papel. No início de Janeiro deste ano a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP) considerava a O MIRANTE que a velha esquadra da PSP do Entroncamento não tem condições e é um mau exemplo. “Muitas obras acabam por não sair do papel e outras ficam em fila de espera porque se dá prioridade a umas e não a outras. A esquadra do Entroncamento é daquelas que deveria ser prioritária e deixar de ser uma promessa”, sublinhou o presidente adjunto da ASPP, Paulo Macedo, na altura.

O dirigente sindical da PSP referiu que os polícias, antes de prestarem serviço à população, têm que ter condições de trabalho adequadas às funções que exercem. “As condições de muitas esquadras do país, onde se inclui a do Entroncamento, estão abaixo do mínimo expectável. Quem sofre com a falta de condições de trabalho não são só os polícias, mas também a população uma vez que o trabalho da Polícia está dificultado com a falta de condições”, criticava.

A situação da esquadra da PSP no Entroncamento é assunto recorrente nas diversas sessões da Assembleia Municipal do Entroncamento. Em Dezembro do ano passado o eleito do CDS, Pedro Gonçalves, considerou “vergonhoso” que o executivo municipal não tenha conseguido que a nova esquadra ainda não tenha sido construída. Acrescentou que há mais de 20 anos que ouve falar numa nova esquadra e não entende como é que o executivo municipal, sendo do mesmo partido do Governo, não faz pressão para que a obra avance.