Novo Banco patrocina prémios de Turismo

Vencedores são conhecidos a 6 de Julho

O Novo Banco é o patrocinador bancário exclusivo dos Publituris Portugal Trade Awards, prémios que distinguem quem mais se destacou no sector do turismo no decorrer do último ano. Na edição deste ano há 174 nomeados nas 22 categorias a concurso. Os vencedores vão ser conhecidos na cerimónia de gala que vai decorrer no Montebelo Mosteiro de Alcobaça Historic Hotel, em Alcobaça, a 6 de Julho, quinta-feira, a partir das 19h00.