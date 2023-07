Renovação de redes de água e esgotos em VFX e Póvoa de Santa Iria

No dia 3 de Julho teve início um conjunto de empreitadas para renovação das infraestruturas de água e saneamento em Vila Franca de Xira e Póvoa de Santa Iria. As obras, a cargo dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS), visam melhorar a eficiência dos sistemas de abastecimento de água e saneamento.

Em Vila Franca de Xira as remodelações anunciadas serão concentradas na Rua Gomes Leal, em parte da Rua Camilo Castelo Branco, Rua Ramalho Ortigão e em parte da Rua Eça de Queiroz, no Bom Retiro. No que se refere ao abastecimento de água serão renovadas as redes de distribuição e reabilitados os ramais domiciliários. Já no âmbito do saneamento, as intervenções incluirão a renovação das redes de drenagem de águas residuais domésticas e respectivos ramais domiciliários, além da melhoria da rede de drenagem de águas pluviais. A execução de sumidouros também está prevista para essa empreitada.

Na União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa o foco estará na Rua Vieira da Silva, na Póvoa de Santa Iria. Aí os trabalhos estarão principalmente voltados para a modernização das redes de saneamento. Segundo os SMAS, serão renovadas as redes de drenagem de águas residuais domésticas e seus ramais domiciliários, além da renovação da rede de drenagem de águas pluviais e a execução de sumidouros. Um destaque da intervenção é a reabilitação de trechos específicos dos colectores domésticos e pluviais utilizando a tecnologia conhecida como Cured-In-Place Pipe (CIPP). Essa técnica inovadora permite corrigir problemas estruturais sem a necessidade de destruir o pavimento trazendo eficiência e redução de custos para o projecto.

As obras de renovação das infraestruturas têm como objectivo principal substituir as redes antigas contribuindo para a redução de rupturas e perdas de água. No que diz respeito ao saneamento a intervenção solucionará problemas de sobrecarga nos colectores, especialmente em situações de intempéries, proporcionando um ambiente mais seguro para os moradores das freguesias envolvidas.