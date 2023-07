Sardoal promove Programa de Voluntariado para a Floresta

O município do Sardoal vai voltar a promover projectos no âmbito do Programa de Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas, do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ). Sob o lema “Por Um Sardoal Verde” vão decorrer no concelho, entre 10 de Julho e 22 de Setembro, três projectos: “Agir e Executar”, “Sensibilizar e Agir” e “Prevenir e Vigiar”.

Este projecto visa incentivar jovens voluntários a proteger a natureza e a floresta, através da sensibilização das populações, bem como da prevenção contra incêndios florestais e outras catástrofes ambientais. As actividades a desenvolver destinam-se a jovens entre os 14 e os 30 anos e têm a duração de cinco horas diárias.

As inscrições podem ser efectuadas no Portal https://programasjuventude.ipdj.gov.pt/ e mais informações podem ser adquiridas junto do Gabinete Técnico Florestal de Sardoal (241 850 050), do sector de desporto deste município (961 079 996) ou do Ponto JA.