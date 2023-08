Campo Chã das Padeiras com iluminação nova e menos dispendiosa

As novas torres de iluminação desportiva com tecnologia LED facilita a transmissão televisiva dos jogos de futebol da União de Santarém em conformidade com as exigências. Investimento municipal ascendeu aos 343 mil euros.

O Campo Chã das Padeiras, em Santarém, conta com um novo sistema de iluminação, resultante de um investimento de 343 mil euros por parte do município, proprietário do recinto desportivo. A inauguração ocorreu no dia 2 de Agosto, durante o intervalo do jogo de apresentação da equipa sénior masculina da União Desportiva de Santarém diante dos sub-23 do Sport Lisboa e Benfica, que os escalabitanos venceram por 2-0.

O investimento municipal, para além de melhorar as condições de iluminação para a prática do futebol, garante vantagens em termos de eficiência energética, uma vez que os anteriores equipamentos tinham um elevado consumo de electricidade e uma manutenção bastante dispendiosa. A tecnologia LED facilita também a transmissão televisiva dos jogos em conformidade com as exigências dos promotores do Campeonato de Portugal, escalão onde compete a União de Santarém.

O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, e o presidente da União de Santarém, Pedro Patrício, descerraram a placa comemorativa, numa cerimónia que contou ainda com a presença de diversos autarcas do município e da União de Freguesias da Cidade e outras individualidades.

Ricardo Gonçalves destacou o investimento feito e deixou a garantia de que o seu executivo quer continuar a dotar os equipamentos desportivos de Santarém de mais e melhores condições para a prática e formação desportiva, enumerando outros investimentos desportivos que vão nascer, como a Academia de Futebol de Santarém a construir nas imediações do complexo aquático municipal. O município de Santarém investiu mais de 600 mil euros nos últimos anos, referiu o autarca.

A manutenção da União de Santarém nos campeonatos nacionais de futebol tem obrigado a constantes melhorias no Campo Chã das Padeiras, promovidas pela Câmara de Santarém e pela empresa municipal Viver Santarém. Prova disso foi também o alargamento e remodelação dos balneários, reparação de bancadas, aquisição de balizas, entre outros investimentos.