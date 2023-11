“O Caminho dos Santos” em exposição na Igreja da Misericórdia em Santarém

A Igreja da Misericórdia, situada no centro histórico de Santarém, recebeu a inauguração da exposição “O Caminho dos Santos”, da autoria do escultor Paulo Neves, no final da tarde de terça-feira, 31 de Outubro. O escultor, natural do distrito de Aveiro, não conseguiu marcar presença na inauguração por questões de saúde, segundo explicou a O MIRANTE Hermínio Martinho, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Santarém.

A exposição é composta por várias esculturas de madeira de cedro. De acordo com o provedor, os primeiros visitantes da exposição ficaram bastante impressionados com o trabalho de Paulo Neves, destacando sobretudo a criatividade das suas esculturas. As dezenas de peças procuram, entre outras coisas, representar os apóstolos e homenagear os peregrinos que fazem os caminhos de Santiago de Compostela, em Espanha. Na opinião de Hermínio Martinho, as peças expostas conseguem, a partir da sua observação, demonstrar plenamente a criatividade do autor e as razões das suas criações.

A inauguração da exposição de Paulo Neves contou com presença de Nuno Domingos, vereador da Câmara Municipal de Santarém, que assume o pelouro da cultura, e teve um momento musical onde foi ouvida “A ladainha de todos os Santos”. No dia 18 de Novembro está prevista a presença do escultor Paulo Neves na Igreja da Misericórdia em Santarém, ocasião na qual, de acordo com o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Santarém, o autor vai explicar com mais detalhe as características da exposição e também falar sobre o seu percurso enquanto autor. A exposição vai estar patente até dia 31 de Janeiro de 2024.