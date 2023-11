Rio Maior homenageou acordeonista Eugénia Lima

A 20ª Gala de Acordeão Eugénia Lima levou os melhores do acordeão ao Cine-teatro de Rio Maior. O espectáculo, inserido nas comemorações oficiais do feriado municipal, 6 de Novembro, teve como convidados Catarina Brilha, José Cláudio, Silvino Campos, Tiago Inácio, João Gentil e Manuel Rocha e “Dois, Pois”, de Sónia Sobral e Gonçalo Garcia na tarde de sábado, 4 de Novembro.

Eugénia Lima foi uma das maiores acordeonistas portuguesas e residia em Rio Maior antes do seu falecimento, em Abril de 2014, aos 88 anos. Filha de um afinador de acordeões, estreou-se aos quatro anos no Cine-teatro Vaz Preto, em Castelo Branco, sua cidade-natal. Em 1943 começou a gravar a solo tendo registado ao longo da carreira mais de uma dezena de discos. Em 1986 foi condecorada pelo Ministério da Cultura com a medalha de Mérito Cultural. Recebeu ainda o grau de Dama da Ordem Militar de Sant’Iago da Espada, em 1980, e o grau de Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique, em 1995.