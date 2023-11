Teatro Meia Via põe “O Inspector” em cena

O Teatro Meia Via, Associação Cultural de Torres Novas, estreou no dia 4 de Novembro a peça “O Inspector”, no Teatro Maria Noémia em Meia Via. A associação apresenta a sua 22ª produção teatral com a peça do dramaturgo russo Nikolai Gógol do século XIX, que começou a ser preparada antes do início da actual guerra entre a Rússia e Ucrânia, que teve início a 24 de Fevereiro de 2022. O cerne da peça representa a corrupção, compadrio e a fertilidade das aparências. “O Inspector” vai estar em cena também a 11 de Novembro, às 21h00, e nos dias 12 e 19 de Novembro, às 16h00.